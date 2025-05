Attuazione dello screening gratuito Hcv | in Puglia siamo molto indietro

L'attuazione del programma di screening gratuito per l'HCV in Puglia presenta ritardi allarmanti, suscitando preoccupazione tra i responsabili della salute. Questa mattina, è stata formalmente richiesta un'audizione urgente dell'assessore alla Salute e del direttore del Dipartimento Salute per affrontare la situazione critica e garantire un intervento tempestivo per la salute della popolazione pugliese.

"I dati sullo stato di attuazione del programma di screening gratuito per l'Hcv in Puglia sono fortemente preoccupanti. Per questo richiesto formalmente questa mattina (mercoledì 28 maggio 2025, ndr) l'audizione urgente dell'assessore regionale alla Salute e del direttore del Dipartimento Salute.

