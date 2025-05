Attività accessibili a tutti Comune e Asl rimuovono ogni ostacolo all’inclusione

L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'ASL, promuove un'estate senza barriere per tutti i bambini e ragazzi. Le principali novità includono un bando unico per le attività estive e il ritorno dei voucher per incentivare la partecipazione. Questo approccio mira a garantire inclusione e accessibilità, creando opportunità di divertimento e socializzazione per ogni giovane.

Centri estivi più inclusivi: da quest'anno un unico bando per tutti i bambini e ragazzi. E tornano anche quest'anno i voucher per la frequentazione. Sono queste le principali novità dell'offerta che l'amministrazione mette in campo per le attività estive di bambini e bambine. A partire dal mese di giugno e fino a settembre si svolgeranno anche quest'anno i centri estivi, attività ludiche, sportive, creative e a contatto con la natura, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e 14 anni. A partire da questa edizione l'amministrazione comunale, in stretta collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ha individuato una modalità condivisa per rendere più inclusivo il progetto estivo, coinvolgendo fin da subito bambini e ragazzi con disabilità...

