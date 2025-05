Attivazione dei corsi di recupero estivi In allegato un modello di circolare

Alla conclusione dell’anno scolastico, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado possono trovarsi a dover recuperare debiti formativi. Per aiutarli a superare le difficoltà emerse durante gli scrutini, le scuole attivano corsi di recupero estivi. In questo articolo, presentiamo un modello di circolare utile per la comunicazione riguardante l'organizzazione di questi corsi.

