Attimi di panico ieri mattina a Bologna, quando un errore tecnico ha attivato l'allarme di evacuazione per la Torre Garisenda, facendo scattare una corsa frenetica di clienti e turisti. La situazione di emergenza ha creato confusione in centro, con persone allarmate convinte che la storica torre fosse in pericolo. Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme.

Gente per strada, clienti usciti di tutta fretta dai negozi, turisti disorientati. Attimi incredibili, ieri mattina, a Bologna. Per errore, infatti, è scattato l’allarme sulla Torre Garisenda, dando il segnale di evacuazione predisposto in caso di pericolo. "La Torre sta crollando, evacuare subito la zona", è il messaggio. Abbastanza per costringere subito il Comune di Bologna a diramare un avviso sui propri canali social e anche attraverso l’Alert system per i residenti della zona intorno al monumento attualmente in restauro. Spiegando: "Non c’è alcuna necessità di evacuare. Durante le prove di funzionamento dell’allarme collocato sulla Torre Garisenda, pochi minuti fa è erroneamente scattato il segnale di evacuazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attimi di panico in centro. Garisenda, allarme crollo. Ma è un errore: "Scusate"

