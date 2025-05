Attacco hacker su Facebook | allarme in provincia di Avellino

Nei ultimi giorni, la provincia di Avellino è stata colpita da un'ondata di attacchi hacker su larga scala ai profili Facebook, con numerosi utenti che segnalano accessi non autorizzati. Questo allarme evidenzia l'urgenza di adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati personali e prevenire ulteriori infiltrazioni.

Nelle ultime ore si sta registrando un attacco hacker su larga scala ai danni di numerosi profili Facebook. Il fenomeno presenta un’incidenza particolarmente elevata nella provincia di Avellino e nelle aree circostanti dell’Irpinia, dove si moltiplicano le segnalazioni di accessi non autorizzati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Attacco hacker su Facebook: allarme in provincia di Avellino

profilo Facebook e Instagram hackerati. seguiteci sui canali di sempre!