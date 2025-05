Attacchi informatici l’Italia è sempre uno dei paesi più colpiti

Nel 2024, l'Italia si conferma tra i paesi più vulnerabili agli attacchi informatici, attestandosi al quarto posto a livello globale. Con un incremento del 70% degli incidenti informatici nel mondo, il paese affronta sfide significative nella protezione delle proprie infrastrutture digitali e dei dati sensibili, richiedendo una risposta strategica e adeguate misure di sicurezza.

Nel 2024 il numero di incidenti informatici a livello globale è cresciuto del 70%. In questo scenario, l'Italia si colloca al quarto posto

