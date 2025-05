Atripalda carabinieri aggrediti durante un controllo | solidarietà dal Circolo FdI

Ad Atripalda, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno subito un'aggressione durante un intervento che ha richiesto l'uso della forza. L'episodio ha suscitato reazioni di solidarietà, in particolare dal circolo di Fratelli d'Italia, evidenziando l'importanza della protezione delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

Domenica 25 maggio, ad Atripalda, durante un servizio ordinario di controllo del territorio, i carabinieri della locale stazione sono stati protagonisti di un intervento che ha richiesto l’uso della forza a seguito della resistenza opposta da un soggetto fermato per accertamenti. Secondo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Atripalda, carabinieri aggrediti durante un controllo: solidarietà dal Circolo FdI

