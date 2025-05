Atletica Mattia Furlani in gara a Rieti per un ultimo test prima del Golden Gala

Mattia Furlani si prepara intensamente per il Golden Gala 2025, in programma il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Questo weekend, il campione del mondo indoor di salto in lungo affronterà un'importante gara a Rieti, un test decisivo per mettere alla prova la sua forma e affinare la rincorsa in vista della prestigiosa tappa italiana della Diamond League.

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento di Mattia Furlani verso il Golden Gala 2025, tappa italiana della Diamond League prevista il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Il campione del mondo indoor di salto in lungo affronterà questo weekend un ultimo test agonistico per collaudare la rincorsa di 18 passi con preavvio in vista dei prossimi appuntamenti. Nel corso di una cerimonia pubblica in Municipio, Furlani ha annunciato infatti che si presenterà in pedana sabato 31 maggio (ore 18.05) allo stadio Guidobaldi di Rieti per prendere parte ad una gara-extra a inviti nell’ambito della fase regionale dei Cds Allievi sulla pedana in cui si allena regolarmente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Mattia Furlani in gara a Rieti per un ultimo test prima del Golden Gala

