Atletica al Meeting di San Vito l’azzurra più veloce nei 400 metri

Lunedì 2 giugno, San Vito al Tagliamento ospiterà l'attesissimo Atletica 2000 Meeting, con un cast di atleti di prim'ordine. Tra questi, spicca la presenza dell'azzurra Virginia Troiani, pronta a regalarci emozioni nei 400 metri. Dopo l'annuncio del campione europeo Adam Gemili, l'evento promette di essere un vero spettacolo di velocità e talento.

Un altro grande nome si aggiunge alla lista dell’Atletica 2000 Meeting, in programma lunedì 2 giugno a San Vito al Tagliamento. Dopo l'annuncio del campione europeo dei 200 metri del 2014 (il britannico Adam Gemili), ai blocchi di partenza dei 400 metri ci sarà l'azzurra Virginia Troiani... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Atletica, al Meeting di San Vito l’azzurra più veloce nei 400 metri

Leni Shida (UGA) 400 m Women 1. Place XVI ATLETICA 2000 MEETING San Vito 2022