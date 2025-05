atc prove di disgelo i sindacati fissano i termini

I sindacati degli autoferrotranvieri attendono con trepidazione le decisioni dell'azienda Atc, sperando di evitare uno sciopero imminente. La prossima settimana sarà cruciale per comprendere le intenzioni dell’azienda riguardo al futuro del servizio di trasporto. Le tensioni crescono e i lavoratori sono pronti a fermare le corse se non arriveranno risposte chiare e tempestive.

Una settimana di attesa per capire le intenzioni dell'azienda e soprattutto capire se lo sciopero sarĂ evitato. Gli autoferrotranvieri sono però pronti a incrociare le braccia e fermare le corse se l'azienda dei trasporti Atc non fornirĂ indicazioni chiare sul futuro. Nell'incontro che ieri mattina le associazioni sindacali Cigl, Uil, Cobas, Ugl, in assenza di Cisl e Faisa, hanno convocato sono state dettate le linee chiave per scongiurare l'astensione dal servizio. Tecnicamente le sigle sindacali hanno avviato la procedura di raffreddamento, meccanismo che deve essere attivato per legge prima della proclamazione di uno sciopero che riguarda i servizi pubblici essenziali...