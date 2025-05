Atb dalla sosta 700mila euro in più e 255 milioni di passeggeri nel 2024

Nel 2024, l'ATB prevede di registrare 255 milioni di passeggeri, con un incremento di 700mila euro nel gettito, cresciuto del 13% grazie alla gestione del garage San Marco. Tuttavia, il presidente Felli sottolinea che, nonostante l'aumento dei viaggiatori, si rimane lontani dai livelli pre-Covid. Il Comune di Bergamo sta preparando un piano per migliorare l'infomobilità e favorire una mobilità sostenibile.

COMUNE DI BERGAMO. Il gettito cresciuto del 13%, anche per la gestione del garage San Marco. Felli: «Viaggiatori in leggero aumento, ma lontani dal pre Covid». Un piano per l’infomoblità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atb, dalla sosta 700mila euro in più e 25,5 milioni di passeggeri nel 2024

Cosa riportano altre fonti

Atb, dalla sosta 700mila euro in più e 25,5 milioni di passeggeri nel 2024 - COMUNE DI BERGAMO. Il gettito cresciuto del 13%, anche per la gestione del garage San Marco. Felli: «Viaggiatori in leggero aumento, ma lontani dal pre Covid». Un piano per l’infomoblità ... 🔗Da ecodibergamo.it

Atb, il bilancio chiude in negativo La crisi pesa anche sulla sosta - L'assemblea dei soci Atb, riunitasi ... del 2012 a 8.808.783 euro, in presenza di un contenuto incremento (inferiore all'uno per cento) dei ricavi dalla gestione della sosta, riconducibile agli ... 🔗Scrive ecodibergamo.it

La dg di Atb: «In via Fara tariffe adeguate, ora più pannelli e chat per informare. In funicolare pass a 10 euro per la priorità» - Liliana Donato è direttore generale di Atb da marzo 2022 ... la prima convenzione prevedeva tariffe diverse rispetto alla sosta su strada. È aperto h24, ha la videosorveglianza e permette ... 🔗Si legge su bergamo.corriere.it

FURTI SU AUTO IN SOSTA, MINACCE, RICERCATO PER RAPINA: ARRESTATO PREGIUDICATO | 04/08/2023