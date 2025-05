Assunzioni in calo nelle imprese Flessione del 56% rispetto al 2024

Le assunzioni nelle imprese di Reggio continuano a mostrare segni di contrazione, registrando a maggio un calo del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2024. Con un totale di 3.890 nuovi contratti previsti, la situazione occupazionale evidenzia un’inversione di tendenza che solleva preoccupazioni per il mercato del lavoro locale, già colpito da una flessione significativa nelle attivazioni.

Ancora un calo di assunzioni, rispetto al 2024, per le aziende del territorio di Reggio. I nuovi contratti che le imprese della provincia prevedono di attivare segnano, su maggio, una flessione del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2024, con un dato complessivo di 3.890 attivazioni. In calo anche i dati relativi al trimestre maggio-luglio, con previsioni di nuovi contratti per 12.320 unità rispetto alle 12.710 dello stesso trimestre 2024 (-3,1%). Lo mostrano i dati elaborati dal sistema informativo Excelsior, gestito da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con l'ufficio studi della Camera di commercio dell'Emilia...

