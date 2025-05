Assolto il professore accusato di molestie da 7 studentesse | Non ha usato le dita

Il professore Santo T., 68 anni, è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali presentate da sette studentesse di Medicina, che lo accusavano di violenze e molestie all'interno dell'ospedale Ferrarotto di Catania. Le testimonianze descrivevano un clima di oppressione e abusi, ma il tribunale ha dichiarato l'innocenza del docente, sollevando interrogativi sulla gestione delle denunce e sul contesto accademico in cui sono avvenuti i fatti.

Sette donne, tutte studentesse di Medicina, un'accusa grave e dettagliata: violenze sessuali, molestie verbali, un clima di oppressione e abusi reiterati all'interno dell' ospedale Ferrarotto di Catania, ex sede distaccata del Policlinico. Protagonista delle accuse, il professore Santo T., oggi 68 anni, al centro di un processo durato dieci anni. Il verdetto? Assolto, per mancanza di prove "oltre ogni ragionevole dubbio", nonostante le motivazioni appena pubblicate parlino esplicitamente di "comportamento predatorio". Un caso emblematico, che ha sollevato polemiche e interrogativi nel mondo accademico, giudiziario e dell'opinione pubblica.

