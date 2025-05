Assolto il compagno di Camilla Sanvoisin la 25enne trovata morta per overdose alla Giustiniana

Il compagno di Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta per overdose alla Giustiniana, è stato assolto dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giacomo Celluprica, accusato in relazione a delle dosi di metadone, è stato dichiarato non colpevole "perché il fatto non sussiste". Scopri di più sulle circostanze del caso e le ripercussioni legali.

Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in relazione ad alcune dosi di metadone, Giacomo Celluprica è stato assolto "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Assolto il compagno di Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta per overdose alla Giustiniana

