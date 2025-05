Assolto dall' accusa di stalking contro il sindaco di Avella | il Gup dispone il non luogo a procedere

Il GUP di Avella ha assolto il sindaco Vincenzo Biancardi dall'accusa di stalking, disponendo il non luogo a procedere. La sentenza ha riconosciuto che il fatto non era sufficientemente provato, garantendo così giustizia e tutela per il primo cittadino.

È stato assolto con la formula prevista dall’articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste o non è stato sufficientemente provato», il cinquantenne imputato per stalking nei confronti del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi. La decisione è stata pronunciata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Assolto dall'accusa di stalking contro il sindaco di Avella: il Gup dispone il non luogo a procedere

