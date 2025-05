Assolavoro Datalab | 50mila assunzioni estive tra turismo horeca trasporti e agroalimentare

L’estate si avvicina e, secondo Assolavoro Datalab, si prevedono oltre 50mila opportunità di lavoro in settori come turismo, ristorazione, trasporti e agroalimentare. Questa forte domanda riflette la ripresa delle attività stagionali e la crescente necessità di professionisti in diverse aree, illustrando un'opportunità significativa sia per i lavoratori che per le imprese.

Previste oltre 50mila opportunità di lavoro attraverso agenzie per il periodo estivo, secondo le stime avanzate da Assolavoro Datalab, l'osservatorio di riferimento per le agenzie per il lavoro. In vista della stagione 2025, si evidenzia una forte richiesta in diversi ambiti, con un interesse marcato verso le professioni tradizionali tipiche della bella stagione.

