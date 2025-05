Associazione critica procedura penale per segnalazione ordigno bellico a Savelletri e invito a Sindaco Zaccaria

L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra esprime preoccupazione per la decisione del Sindaco di Fasano, Zaccaria, di avviare un procedimento penale contro coloro che hanno segnalato un presunto ordigno bellico a Savelletri. Questa scelta solleva interrogativi sulla tutela della sicurezza pubblica e sulla gestione delle segnalazioni in situazioni di pericolo, invitando a una riflessione approfondita.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha recentemente manifestato il proprio allarme in merito a una proposta avanzata dal Sindaco di Fasano (Brindisi). La decisione di procedere per via penale nei confronti di coloro che hanno segnalato la presenza di un presunto ordigno bellico nel porto di Savelletri ha suscitato forti preoccupazioni.

