Assalto notturno al supermarket Via la cassaforte

Un audace assalto notturno ha colpito un supermarket di Casorate Primo, in provincia di Pavia. I ladri, utilizzando una Fiat Panda rubata come ariete, hanno sfondato la vetrata d'ingresso per accedere al negozio e portare via la cassaforte. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, trovando l'auto abbandonata sul luogo del crimine. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

CASORATE PRIMO (Pavia) Una Fiat Panda, poi risultata rubata poco prima nelle vicinanze, abbandonata dopo essere stata usata come ariete in retromarcia per sfondare la vetrata a lato dell’ingresso del supermercato. È quello che hanno trovato i carabinieri arrivati sul posto, in via Motta Visconti a Casorate Primo, quando ormai i responsabili della spaccata si erano già allontanati, con un’altra auto, sulla quale avevano caricato il bottino: la cassaforte con circa 5mila euro in contanti. Il furto è stato messo a segno ai danni del superstore Conad di Casorate Primo, dotato di impianto d’allarme antifurto, che non ha però scoraggiato i ladri, riusciti a portare a termine il colpo nei tempi che avevano evidentemente previsto prima che potessero arrivare sul posto le forze dell’ordine... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalto notturno al supermarket. Via la cassaforte

