Assalto con l' esplosivo al postamat di Carapelle

Nella quiete del mattino, Carapelle è stata scossa da un assalto esplosivo al postamat di via Indipendenza. Mentre la comunità festeggiava l'elezione del nuovo sindaco Luigi Marasco, un'esplosione ha distrutto lo sportello Atm, lasciando gli abitanti increduli di fronte a un atto di criminalità che ha macchiato un momento di gioia. Scopriamo i dettagli di questo attacco audace e le reazioni della cittadinanza.

Nemmeno il tempo di esultare per l'elezione del indaco Luigi Marasco, che a Carapelle gli abitanti si sono svegliati con l'immagine dello sportello Atm dell'ufficio postale di via Indipendenza, divelto dall'esplosione con la tecnica della marmotta. L'episodio è avvenuto intorno alle 4... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Assalto con l'esplosivo al postamat di Carapelle

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assalto con esplosivo al postamat, tre persone fermate - Utilizzando dell'esplosivo hanno tentato di portare via il denaro contenuto nello sportello automatico dell'ufficio postale di Andria, questa mattina intorno alle 5 in via Trani, ma il colpo non ... 🔗Riporta ansa.it

Andria, assalto a Postamat con esplosivo - Questa mattina all’alba si è verificata un’esplosione allo sportello Bancomat dell’Ufficio Postale di via Trani ad Andria. Alcuni soggetti si trovano in stato di fermo eseguito dai ... 🔗Secondo msn.com

Assalto con esplosivo al postamat, tre persone fermate - Utilizzando dell'esplosivo hanno tentato di portare via ... La deflagrazione, che ha danneggiato lo sportello postamat, non ha provocato feriti. 🔗rainews.it scrive

Casalmaggiore, assalto esplosivo al Postamat sventato dai carabinieri