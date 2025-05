Assalto a Gyokers giocherà in Serie A | anticipata la Premier

Viktor Gyökeres, noto come il “cannibale” del calcio, potrebbe lasciare presto lo Sporting per approdare in Serie A. Con le voci di mercato che si intensificano, le aspettative su di lui crescono, promettendo di infiammare le difese italiane nella prossima stagione. Scopriamo le ultime novità su questo affascinante trasferimento e le squadre che sono pronte a puntare su di lui.

Deciso a lasciare lo Sporting, il “ cannibale ” Viktor Gyokeres potrebbe sbranare le difese della Serie A a partire dalla prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, ci sono alte probabilità che lo svedese arrivi in Italia, anche perché chi lo avrebbe inserito nel mirino è pronto a compiere un grande sacrifico economico pur di ingaggiarlo. Ovviamente la faccenda è più semplice a dirsi che a farsi, ma grazie ad una serie di intrecci (e cessioni) questo scenario potrebbe a sorpresa concretizzarsi. Niente Premier, Gyokeres sbarca in Serie A (LaPresse) – calciomercato.it La Premier League e l’Arabia Saudita sono le due insidie principali, ma dagli uffici della dirigenza starebbe cominciando a trapelare del cauto ottimismo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Assalto a Gyokers, giocherà in Serie A: anticipata la Premier

