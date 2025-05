Assaggio d’estate ponte del 2 giugno con punte di 30 gradi

Scopri le previsioni per il ponte del 2 giugno, con temperature che potranno raggiungere punte di 30 gradi e un’atmosfera estiva da vivere all’aperto. Gli esperti di 3bmeteo.com segnalano un rafforzamento dell’alta pressione, garantendo giornate calde e soleggiate, anche se attenzione a possibili temporali sul Nord. Un assaggio d’estate che invita a pianificare al meglio le tue attività.

LE PREVISIONI. Gli esperti di 3bmeteo.com: «Nei prossimi giorni alta pressione in rinforzo. Weekend e 2 giugno estivi con clima caldo, ma attenzione a qualche forte temporale su parte del Nord». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Assaggio d’estate, ponte del 2 giugno con punte di 30 gradi

Previsioni meteo Lombardia, assaggio d’estate ma attenti ai temporali. Per il ponte del 2 giugno cosa ci aspetta? - Lunedì 26 maggio 2025, l’estate sembra fare capolino in Lombardia, promettendo un ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo. 🔗continua a leggere

