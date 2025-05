Aspettavano lo stipendio da due anni il Tribunale dà ragione alle 11 lavoratrici Imposto il rimborso a Poste Italiane

Dopo un'attesa estenuante di due anni, undici lavoratrici hanno finalmente ottenuto giustizia grazie a una sentenza del tribunale che impone a Poste Italiane il rimborso delle ultime tre mensilità e della tredicesima 2022. Filcams Cgil Rimini ha supportato le lavoratrici in questo lungo percorso, evidenziando le criticità legate ai cambi di appalto nel settore.

Dopo due anni, undici lavoratrici otterranno direttamente da Poste Italiane il pagamento delle ultime tre mensilità e della tredicesima 2022. A comunicarlo è Filcams Cgil Rimini, che ha seguito le dirette interessate durante questi 24 mesi di odissea.

