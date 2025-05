Asili tutto invariato No alla graduatoria unica L’assessora Murgia | | Complicata da gestire

L'assessora Murgia ha dichiarato il suo fermo rifiuto alla creazione di una graduatoria unica per gli asili nido comunali, definendola "complicata da gestire". La proposta, avanzata dalla consigliera Giulia Marchionni su richiesta del Comitato genitori lavoratori, non ha trovato accoglimento in Consiglio comunale, lasciando invariato l'attuale sistema di assegnazione dei posti.

Asili nido comunali, l'idea di dotarsi di una graduatoria unica, così come auspicato dal Comitato genitori lavoratori, non è passata. A portare in Consiglio comunale la proposta è stata la consigliera Giulia Marchionni (foto piccola a sinistra), la quale, ieri ha perorato anche l'esigenza di potenziare il tempo prolungato, estendendo l'orario di chiusura alle ore 18 in più strutture e ha chiesto di anticipare gli orari di apertura delle strutture alle ore 7 per andare incontro a chi deve entrare a lavoro prima. La graduatoria unica. Marchionni ha chiesto di modificare i criteri per la formazione della graduatoria di accesso ai servizi educativi così da consentire alle famiglie di indicare le preferenze, in ordine di interesse, per tutte le strutture del Comune e non solamente per due strutture, cosi? da garantire sempre un accesso equo in base al punteggio di graduatoria...