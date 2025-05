Asili nido M5S | Tacente dimentica che la privatizzazione è opera di chi lo sostiene

Il Gruppo territoriale del M5S di Taranto esprime soddisfazione per l'approvazione di una variazione di bilancio di 2,5 milioni di euro per il prossimo anno educativo, deliberata dalla commissaria straordinaria Giuliana Perrotta. Tuttavia, si sottolinea come la privatizzazione dei servizi educativi sia un tema controverso, tratto distintivo di chi sostiene tale operazione, invitando a riflessioni più profonde sul futuro degli asili nido.

Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo territoriale del M5S di Taranto accoglie con gioia la notizia, di poche ore fa, seconda la quale la commissaria straordinaria Giuliana Perrotta ha provveduto a deliberare una variazione di bilancio di 2,5 milioni di euro per il prossimo anno educativo, garantendo così la prosecuzione del servizio pubblico nei nove asili nido comunali di Taranto. Il M5s è stato tra i primi a manifestare il proprio dissenso verso una manovra scellerata che, di fatto, aveva messo in ginocchio i diritti dei lavoratori e quelli della comunità Tarantina alla fruizione di un fondamentale servizio pubblico, com’è quello dei servizi educativi per l’infanzia... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Asili nido, M5S: “Tacente dimentica che la privatizzazione è opera di chi lo sostiene”

