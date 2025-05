Ascolti tv la prima puntata della serie Mediaset ‘Doppio gioco’ batte Doc e Belve

La prima puntata della serie Mediaset "Doppio Gioco", con protagonisti Vanessa Mastronardi e Beppe Tortora, ha registrato ascolti sorprendenti, superando la popolare fiction di Rai1 "Doc – Nelle tue mani", interpretata da Luca Argentero, e il programma "Belve". Un esordio che testimonia il crescente interesse del pubblico per la nuova produzione televisiva, consolidando il successo di Mediaset nel panorama seriale italiano.

La prima puntata della serie con la Mastronardi e Tortora ha avuto successo battendo la fiction di Rai1 con Argentero... 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Ascolti tv, la prima puntata della serie Mediaset ‘Doppio gioco’ batte Doc e Belve

Approfondimenti da altre fonti

Ascolti tv ieri (20 maggio): il Doc senza Argentero non sfonda, la belva Fagnani travolta dalle Iene, Matano da record; Ascolti TV giovedì 22 maggio 2025: Don Matteo (in replica) batte la prima serata inedita di Avanti un Altro; Ascolti tv martedì 20 maggio: chi ha vinto tra DOC Nelle tue mani, Belve e Maria Corleone 2; Like a Star di Amadeus affonda negli ascolti tv (al debutto): la mossa di Warner Bros Discovery per risollevarlo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ascolti tv, 'Doppio gioco' con Alessandra Mastronardi vince prime time su Canale 5 - (Adnkronos) - La prima puntata di 'Doppio Gioco', la fiction con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, vince la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 27 maggio 2025. La serie ha ottenut ... 🔗Si legge su msn.com

Ascolti tv, Le Iene boom col supertestimone di Garlasco (che mostra il volto). Belve e Floris volano, Rai1-Canale 5 affondate - Doppio gioco e DOC non sfondano sotto il pressing dei programmi d'informazione: che trend per Le Iene, Belve e DiMartedì. Benino anche E' sempre ... 🔗affaritaliani.it scrive

Ascolti tv ieri (27 maggio): Doc e Doppio Gioco non sfondano, Fagnani e Gentili trascinano Belve e Iene contro le reti ammiraglie - Francesca Fagnani e Veronica Gentili trascinano Belve e Le Iene contro le reti ammiraglia, colpaccio Floris che vola al 9,2%: tutti i dati Auditel ... 🔗Si legge su libero.it

Ascolti tv SuperQuark prima puntata: quanto ha fatto ieri 6 luglio 2022?