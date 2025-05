Ascolti TV di martedì 27 maggio | Doppio Gioco su Canale 5 batte Doc ma è una vittoria a metà

Martedì 27 maggio, il panorama televisivo segna una serata di sorprese: la nuova fiction "Doppio Gioco" di Canale 5 supera in ascolti "Doc" su Rai 1, ma il suo share delude. Nel frattempo, "Le Iene" e "Belve" continuano a risalire. Un'analisi degli ascolti TV di ieri rivela una vittoria con un sapore agrodolce per il network privato.

Il debutto della nuova fiction di Canale 5 supera per numero di spettatori il medical di Rai 1, ma lo share non decolla. Intanto Le Iene e Belve tornano a crescere. Il martedì sera televisivo si chiude con una vittoria che lascia l'amaro in bocca. Per quanto riguarda gli ascolti TV di ieri 27 maggio, infatti, la nuova proposta fiction di Canale 5 Doppio Gioco conquista la prima posizione per telespettatori assoluti (2.269.000), superando Doc su Rai 1 fermo a 2.029.000. Lo share però - ovvero l'indicatore più prezioso per le reti - si ferma al 13,2%: un dato solo lievemente superiore a quello de Le Iene (13,3%), andato in onda su Italia 1 con un pubblico più contenuto (1...