ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2025 | PARTE DOPPIO GIOCO 132% TRA LE IENE 133% DOC 116% BELVE 101% E FLORIS 92% LE EMOZIONI DEL GIRO 126%+24%

Il 27 maggio 2025 segna un martedì ricco di emozioni per il palinsesto televisivo italiano. Con il debutto di "Doppio Gioco" e rivelazioni sorprendenti nelle "Iene", i telespettatori hanno avuto molteplici opzioni di intrattenimento. Scopriamo i dati di ascolto della serata e come si sono comportati i principali programmi tra cui "Belve" e "Floris".

ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2025 • Martedì •. Gli ascolti tv di martedì 27 maggio 2025 con il debutto di Doppio Gioco e alcune rivelazioni inedite alle Iene. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – 525 13.70 Tg1 – 942 19.80 UnoMattina – 792 17.70 Storie Italiane – 878 21.40 Storie Italiane – 880 18.10 E' Sempre Mezzogiorno! – 1535 16.40 Tg1 + Economia – x + 2243 18.70 La Volta Buona – 1538 13.70 La Volta Buona – 1321 14.20 Ritorno a Las Sabinas – 783 9.50 Tg1 – 792 9.50 Pres. La Vita in Diretta – 1308 15.90 La Vita in Diretta – 1742 21.30 L'Eredità – 2348 22...

