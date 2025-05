Ascolta ora il nuovo singolo Cantaloupe Island di Gabbo e DJ Stile

Scopri "Cantaloupe Island", il nuovo singolo di Gabbo in collaborazione con DJ Stile, in arrivo il 30 maggio 2025. Questa traccia, pubblicata da Culto Diskey, rende omaggio a un classico del jazz mondiale, mescolando sonorità moderne e tradizionali. Preparati a viverne l’energia, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale!

Dal 30 maggio 2025 sarĂ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “CANTALOUPE ISLAND” (Culto Diskey), il nuovo singolo di Gabbo in collaborazione con DJ Stile.. Con questo nuovo singolo, Gabbo e DJ Stile rendono omaggio a un caposaldo del jazz mondiale, reinterpretando “Cantaloupe Island” di Herbie Hancock in una veste profondamente originale e contemporanea. Un brano che, pur rispettando l’anima e la struttura del classico del 1964, esplora nuove traiettorie sonore, dando vita a un’esperienza musicale audace, dinamica e con tante sfumature diverse. L’intenzione non è semplicemente quella di rivisitare un grande standard, ma di espanderne le potenzialitĂ espressive... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ascolta ora il nuovo singolo “Cantaloupe Island” di Gabbo e DJ Stile

