' Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello' oltre 200 cittadini agli screening gratuiti

In occasione della manifestazione "Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello", oltre 200 cittadini hanno partecipato agli screening gratuiti presso piazza Savonarola. Organizzata dall'Associazione lotta all'ictus cerebrale, l'evento ha unito esperti delle Aziende sanitarie e volontari di Voghiera Soccorso, sensibilizzando la comunità sull'importanza della prevenzione e sulla salvaguardia della salute cardiovascolare per proteggere anche il cervello.

