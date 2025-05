Ascoli sfuma la trattativa con Pecci per la cessione delle quote del club

Ascoli Calcio si trova a un bivio, poiché la trattativa per la cessione delle quote al potenziale acquirente Francesco Pecci sembra sfumare. Nonostante i preparativi per una possibile riapertura delle negoziazioni, il silenzio degli ultimi giorni complica ulteriormente la situazione, lasciando incerta la futura governance del club e creando inquietudine tra i tifosi.

Ascoli, sfuma anche la possibile riapertura delle trattative con Francesco Pecci. L'imprenditore di Orte nel bel mezzo del silenzio degli ultimi giorni si stava preparando a strutturare una nuova mossa per cercare di riaprire il discorso relativo alla possibile cessione delle quote azionarie del Picchio, attualmente di proprietà della famiglia Pulcinelli. A frenare, probabilmente stavolta in via definitiva, le intenzioni dell'amministratore delegato della Uniko Spa Sb, sarebbero state nuove situazioni debitorie non previste. Ieri mattina il potenziale interessato ha effettuato presso l'Agenzia delle Entrate nuove verifiche volte a meglio valutare lo stato di salute economica dello storico club di corso Vittorio Emanuele...

