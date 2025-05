Arturo Scotto | È iniziata una nuova fase Meloni descrive un paese che non c' è E gli elettori lo hanno capito

Arturo Scotto analizza la nuova fase politica in Italia, evidenziando come Giorgia Meloni rappresenti un paese distante dalla realtà percepita dagli elettori. Con le recenti vittorie di Genova e Ravenna, il "campo largo" cerca di riunirsi, mentre la manifestazione su Gaza a Roma del 7 giugno segna un momento cruciale. Tuttavia, restano dubbi sull’unità del fronte progressista, con l'intervento di Giuseppe Conte a sollevare interrogativi.

Dopo le vittorie di Genova e Ravenna alle ultime elezioni amministrative il "campo largo" prova a misurarsi nelle piazze, con la manifestazione su Gaza prevista per sabato 7 giugno a Roma. Qualcuno però si mostra più cauto sull'unita del fronte progressista. Se Giuseppe Conte parla apertamente di...

