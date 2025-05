Arturo Brachetti Gigi Riva Trovesi e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera Bergamo e provincia si animano con eventi imperdibili: dall'incantevole spettacolo di Arturo Brachetti al Teatro Donizetti, all'incontro con Gigi Riva e Gianluigi Trovesi a Nembro. Non mancano occasioni per ballare con Massimo Della Bianca al ChorusLife e godere delle note del Donizetti Guitar Festival. Scopri tutte le feste e le attivitĂ che renderanno questa serata memorabile!

Lo spettacolo di Arturo Brachetti al Teatro Donizetti, un evento speciale con Gigi Riva, Gianluigi Trovesi e altri artisti a Nembro, il ballo con Massimo Della Bianca a ChorusLife, il Donizetti Guitar Festival, tante feste e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 28 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarĂ allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. Si tratta della prima esposizione collettiva di gres art 671: parla di guerra, di umanitĂ , di popoli e di emozioni, di storia e di attualitĂ , sostenendo l’urgenza della pace... 🔗 Leggi su Bergamonews.it