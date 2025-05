Artigiano in fiera | l' hand-made di tutto il mondo arriva a Milano

Artigiano in Fiera porta a Milano il meglio dell'artigianato handmade da tutto il mondo. Con il messaggio di Rajni Aggarwal, presidente della federazione delle imprenditrici indiane, l’evento celebra la creatività, l’indipendenza e la dignità che il lavoro artigianale può conferire, accogliendo una delegazione di donne pronte a condividere la loro storia e il loro talento.

«Sognate in grande. L’artigianato è creare dignità, indipendenza e bellezza attraverso il proprio lavoro»: è il messaggio di Rajni Aggarwal, presidente della federazione delle imprenditrici indiane, in arrivo a Milano con una delegazione di donne per Artigiano in fiera... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Artigiano in fiera»: l'hand-made di tutto il mondo arriva a Milano

Se ne parla anche su altri siti

«Artigiano in fiera»: l'hand-made di tutto il mondo arriva a Milano; “L’ho fatto tutto io!” mercatino artigianale a Brescia.. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Artigiano in fiera debutta d'estate: ecco come avere pass gratuito - Dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho 760 artigiani da 50 Paesi del Mondo daranno vita alla nuova vetrina sulla qualità artigianale ... 🔗Riporta milanotoday.it

Artigiano in Fiera 2023: Il Made in Italy e il Mestiere sotto i Riflettori - Attraverso la promozione di manifestazioni come Artigiano in Fiera, si possono attrarre visitatori durante tutto l’anno. Questo tipo di strategia non solo favorisce l’economia locale, ma espande anche ... 🔗Si legge su gaeta.it

Artigiano in Fiera, è l’ora dell’Anteprima d’Estate: dove, quando e come entrare col pass gratuito - A Rho Firamilano sono attesi 760 artigiani da 50 Paesi del mondo. Focus gastronomico nelle sei Grandi Piazze tematiche, con anche balli e spettacoli tipici dei territori ... 🔗Da msn.com

Chi è Artigiano in Fiera? #viaggiare #artigianoinfiera #artigianato #handmade