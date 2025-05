Artena ritrovato in buone condizioni in montagna il 44enne scomparso da alcuni giorni

Le ricerche si sono concluse con successo: J.J., il 44enne scomparso da Artena, è stato ritrovato in buone condizioni dopo alcuni giorni di preoccupante silenzio. Questo evento segna la seconda volta in un anno che l'uomo ha fatto perdere le sue tracce, ripercorrendo drammi già vissuti, come accaduto lo scorso agosto. La comunità tira un sospiro di sollievo per il suo ritorno.

