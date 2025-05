Arrivano i Condors live allo Stone Rose

Sabato 31 maggio alle ore 21, lo Stone Rose ospiterà i Condors, storica band veronese che celebrerà la loro terza fase artistica. Con un repertorio in continua evoluzione, la serata sarà dedicata ai leggendari Led Zeppelin, promettendo un concerto ricco di energia e passione. Non perdere l'occasione di vivere un evento musicale imperdibile!

