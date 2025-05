Arrivano gli aiuti a Gaza ma è caos

L'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza segna un'importante svolta, ma la situazione sul campo è segnata da caos e tensioni. Scene di disordine caratterizzano l'apertura di due nuovi centri di distribuzione a Tel Sultan e nei pressi del corridoio Morag. Con un terzo centro in arrivo, la gestione della crisi e la sicurezza restano tuttora in primo piano nell'agenda umanitaria.

Scene di disordine e momenti di tensione a Gaza all’apertura di due nuovi centri di distribuzione degli aiuti umanitari. Uno a Tel Sultan, a Rafah, vicino al confine meridionale fra la Striscia e l’Egitto, e l’altro presso il corridoio Morag, a Nord di Rafah. Il terzo centro dovrebbe essere aperto vicino a Khan Younis, e il quarto nel centro dell’enclave palestinese «ma non è chiaro se è questione di giorni o di settimane», scriveva ieri il Jerusalem Post. Al momento non ci sono piani per aprire centri simili nel Nord di Gaza. Significa che un milione di palestinesi continuerà a ricevere cibo dalle agenzie delle Nazioni Unite... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arrivano gli aiuti a Gaza ma è caos

