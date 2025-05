Arriva l’estate Ponte del 2 giugno picchi di caldo

Con l'arrivo dell'estate e il ponte del 2 giugno, si prevedono picchi di caldo nel nostro Paese. Mercoledì notte e giovedì mattina, un impulso instabile proveniente dal Nord Europa porterà qualche rovescio o temporale, soprattutto nell'estremo Nordest e lungo il versante adriatico. Il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, svela i dettagli di questa transizione climatica.

"Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile di qualche veloce rovescio o temporale su estremo Nordest, lungo il versante adriatico e al Sud peninsulare" – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue –...

