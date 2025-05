Arriva il Giro | Per Bormio sarà uno spot

Bormio si prepara a brillare con il ritorno del Giro d'Italia, accolto in modo festoso e colorato. La tappa numero 17, che partirà da San Michele all’Adige, promette di attrarre l'attenzione di tifosi e appassionati, consolidando il successo della corsa rosa in Valtellina, come già dimostrato dalla tappa di Livigno dell'anno scorso. Un'opportunità imperdibile per la città, che si tinge di rosa per l'occasione.

La città si veste di rosa per un’altra tappa del Giro d’Italia. Dopo il successo della tappa dell’anno scorso a Livigno, con l’arrivo al Mottolino che ha fatto registrare ascolti record, la corsa rosa torna in Valtellina con la tappa numero 17, quella odierna che partirà da San Michele all’Adige e arriverà nel pomeriggio a Bormio, con un dislivello di 3.800 metri. Una tappa tosta, che permetterà ai girini di dare spettacolo. Dietro le quinte c’è come al solito Gigi Negri, il trait d’union tra la Valtellina e la corsa rosa nonché promotore del cicloturismo in provincia di Sondrio. Ma come è nata l’idea di un arrivo di tappa a Bormio? "La tappa è nata al momento dell’assegnazione delle Olimpiadi a Milano Cortina 2026, con Bormio e Livigno designate località atte a ospitare alcune gare... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva il Giro: "Per Bormio sarà uno spot"

