Arriva il Giro d' Italia | in Brianza chiudono le scuole

La 18esima tappa del Giro d'Italia farà tappa in Brianza il 29 maggio, portando con sé importanti modifiche alla viabilità. Per garantire la sicurezza durante l'evento, molte scuole nei comuni brianzoli interessati chiuderanno o altereranno i loro orari. Tra i comuni coinvolti, Cesano Maderno si prepara ad adottare misure straordinarie per gestire l'afflusso di ciclisti e spettatori.

La 18esima tappa del Giro d'Italia si prepara ad entrare in Brianza, domani giovedì 29 maggio. In conseguenza alle modifiche alla viabilità, sono state previste le chiusure delle scuole o la modifica degli orari scolastici nei comuni brianzoli dove passerà il Giro. Scuole chiuse a Cesano e... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Arriva il Giro d'Italia: in Brianza chiudono le scuole

