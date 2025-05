Arriva Gasperini? Roma si divide | Discutibile come uomo ma magari venisse

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma sta dividendo le opinioni tra i tifosi. Ancor più che per i suoi risultati, il tecnico italiano è noto per il suo carattere controverso: o si ama o si odia. L’ultimo incontro di campionato ha dimostrato come l’affetto della tifoseria atalantina per Gasperini sia forte, ma cosa accadrà nella Capitale?

O lo odi o lo ami, questa è stata più o meno la storia di Gasperini negli ultimi tempi. Quel classico personaggio che ti porta a seguirlo incondizionatamente se è dalla tua parte, e si è ben visto nell’ultima gara di campionato l’affetto che la tifoseria atalantina prova nei suoi confronti, e a detestarlo se lo hai contro, perché diciamocelo, il buon Gian Piero non fa molto per risultare simpatico e affabile. Proprio sulla base di questi presupposti, ci si chiede quale possa essere la reazione di Roma ad un eventuale arrivo del tecnico 67enne, che più di una volta è stato beccato dai supporters giallorossi... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Arriva Gasperini? Roma si divide: “Discutibile come uomo, ma magari venisse”

Cosa riportano altre fonti

Gasperini-Roma, l’intesa che divide la tifoseria giallorossa: le reazioni; Roma, annullato l’incontro con Terzic: accordo vicino con Gasperini; “Non infangate la nostra storia”: striscione contro Gasperini, i tifosi si spaccano sul tecnico dell’Atalanta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gasperini vicino alla Roma: la tifoseria giallorossa si divide sul probabile nuovo allenatore - I Friedkin puntano forte sul tecnico piemontese pronto a firmare un triennale. La piazza non è unanime su quello che sembra il prescelto per il post Ranieri ... 🔗Lo riporta romatoday.it

Roma, Gasperini per la panchina? Possibile, ma non è l'unica opzione - Il tecnico non ha ancora rinnovato con l’Atalanta. Dal club giallorosso proposta da 5 milioni di euro più bonus ... 🔗Da sport.quotidiano.net

Dall’Atalanta alla Roma con Gasperini: ecco il primo rinforzo - Nella sponda giallorossa della città eterna, infatti, non si parla d’altro che dell’addio di Sir Claudio e dell’importanza della scelta di un degno erede, che possa inaugurare un nuovo stimolante ... 🔗Riporta asromalive.it

?? ASSOGNA RIVELA IL VERO PIANO DI RANIERI! GASPERINI ALLA ROMA? LA VERITÀ CHE NESSUNO DICE!