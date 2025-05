Arrestato un secondo uomo per il caso Carturan l’italiano rapito e torturato a New York

In un nuovo sviluppo legato al caso di carturan, l'italiano rapito e torturato a New York, le autorità hanno arrestato William Duplessie, 33 anni, originario della Florida. Ricercato per il suo coinvolgimento nel sequestro a scopo di estorsione in criptovalute, Duplessie è accusato di essere un complice di John Woeltz, già arrestato in precedenza. Le indagini continuano per fare luce su questo grave crimine.

© Vanityfair.it - Arrestato un secondo uomo per il caso Carturan, l'italiano rapito e torturato a New York

