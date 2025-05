Arrestato per violenza sessuale il molestatore degli autobus

Un 53enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo aver molestato diverse ragazze sugli autobus. Si posizionava strategicamente vicino a viaggiatrici sole, agendo in prossimità delle fermate. Le vittime, tra cui due minorenni, hanno finalmente trovato giustizia, evidenziando l'importanza di garantire la sicurezza nei trasporti pubblici.

Si sedeva vicino a ragazze che viaggiavano da sole, aspettava di arrivare vicino ad una fermata e le molestava, per poi scendere di corsa dall'autobus. É finito in manette, con l'accusa di violenza sessuale, il 53enne accusato di aver aggredito quattro ragazze, tra le quali due minorenni.

