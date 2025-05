Arrestato il rapper emergente Luchitos | oltre mezzo chilo di hashish in suo possesso

Il rapper emergente Luchitos, al secolo Lucas Cicoria Alencar, è stato arrestato a Milano con oltre mezzo chilo di hashish. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è avvenuta durante un controllo in via San Giusto. Il giovane artista, di soli 25 anni, ora si trova coinvolto in un'importante vicenda giudiziaria legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Lucas Cicoria Alencar, in arte Luchitos, 25 anni, è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo avvenuto intorno alle 12:30 in via San Giusto, nel quartiere San Siro, gli agenti hanno fermato il giovane rapper e un suo coetaneo, trovandoli in possesso di 507 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 1.700 euro in contanti. Entrambi sono stati denunciati e verranno processati per direttissima nella mattinata di oggi. Un volto noto della scena urban milanese...

