Arrestato a Milano il rapper Luchitos

Milano è sconvolta dall'arresto del rapper Luchitos, noto per i suoi successi musicali con oltre 7 milioni di stream su Spotify e una folta fan base di 27mila seguaci su Instagram. Tuttavia, dietro la sua carriera in ascesa, emergono gravi accuse di spaccio di droga, rivelando un lato oscuro della sua vita da artista. Scopriamo i dettagli di questa inquietante vicenda.

Il rapper Luchitos su Instagram può contare su oltre 27mila follower e i suoi brani di maggior successo, pubblicati con Universal Music, su Spotify arrivano anche a 7 milioni di riproduzioni. Oltre a cantare però, il venticinquenne rapper italo brasiliano, arrotonderebbe spacciando droga.

