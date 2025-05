Arrestato a Milano il rapper Luchitos | girava in strada con oltre mezzo chilo di droga

Il rapper emergente Luchitos è stato arrestato a Milano mentre passeggiava con un coetaneo, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di droga. Già noto per precedenti legati allo spaccio, il 25enne affronterà oggi il processo per direttissima. Scopri tutti i dettagli dell'incidente che ha scosso il mondo musicale.

Il rapper emergente Luchitos è stato arrestato mentre passeggiava a Milano con un coetaneo: saranno processati oggi per direttissima. Il 25enne ha già precedenti per spaccio...

