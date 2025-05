Arrestato 24enne per truffe aggravate ai danni di anziani | operazione dei Carabinieri

Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri di Montella con l’accusa di truffe aggravate ai danni di anziani. L’operazione si è svolta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha portato all'emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Avellino.

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di un 24enne residente nel quartiere Barra di Napoli, gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di truffa aggravata. Il provvedimento è stato eseguito presso la Casa Circondariale di Salerno, dove il soggetto si trovava già ristretto poiché arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, dopo aver consumato una truffa ai danni di un'anziana, riuscendo a farsi consegnare circa 24

