Arrestati tre corrieri della droga | marijuana e cocaina viaggiavano anche in taxi

Tre corrieri della droga sono stati arrestati dai finanzieri del comando provinciale di Catania durante tre operazioni distinte. Le forze dell'ordine hanno sequestrato un totale di 7 chili di sostanze stupefacenti, tra cui 1,5 chili di cocaina, 1 chilo di hashish e 4,5 chili di marijuana, mentre i trasportatori utilizzavano anche taxi per le loro attività illecite. L'operazione evidenzia l'impegno nella lotta contro lo spaccio di droga.

Nel corso di tre diversi interventi, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato tre persone con l'accusa di spaccio e sequestrato complessivamente 7 chili di droga: 1,5 chili di cocaina, 1 chilo di hashish e 4,5 chili di marijuana. I militari del nucleo di polizia...

