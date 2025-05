Arrestati i pusher che vendevano la droga nascosti tra i rovi e gli alberi

Nell’ambito di un’operazione contro il narcotraffico, i carabinieri di Cesate hanno arrestato due pusher nel Parco delle Groane. Gli individui, senza fissa dimora, sono stati sorpresi mentre vendevano droga occultati tra rovi e alberi. L'intervento segue un’ordinanza di custodia cautelare, mirata a contrastare la vendita di sostanze stupefacenti nella zona.

Scattano le manette per i pusher del Parco delle Groane. I carabinieri della stazione di Cesate, alle porte della Brianza, hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due persone senza fissa dimora sulle quali pendeva l'accusa di detenzione della droga ai fini dello.

