Armi cocaina e bombe artigianali nel frigorifero | l’operazione della Guardia di Finanza Quattro persone arrestate a Velletri

Un'operazione della Guardia di Finanza ha rivelato un vasto arsenale di armi e cocaina custodito in un frigorifero a Velletri, vicino Roma. Grazie a questo intervento, quattro persone sono state arrestate per traffico illecito di sostanze stupefacenti e armamenti. La scoperta mette in luce la crescente preoccupazione per la criminalità organizzata nella zona.

L'importante operazione delle Guardie di Finanza ha portato alla scoperta di un ingente stock di armi e stupefacenti nascosto a Velletri, a pochi chilometri da Roma. L'intervento ha condotto all'arresto di quattro persone, coinvolte in un traffico illecito di cocaina, armi e munizioni. L'operazione si è conclusa con il sequestro di più di 20 chili di droga e armi da fuoco, alcune delle quali rubate e altre clandestine. Il sequestro delle armi e delle sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta il 19 maggio, quando i finanzieri hanno ispezionato un'abitazione nella periferia di Velletri, dove si trovavano armi come un Kalashnikov, fucili, pistole, e addirittura 25 bombe artigianali.

