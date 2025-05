Armi all’Ucraina il governo Meloni mantiene le restrizioni in disaccordo con Merz | vietato l’uso a lungo raggio

Il governo Meloni ribadisce il proprio fermo orientamento riguardo alle forniture di armi all'Ucraina, mantenendo le restrizioni sull'uso a lungo raggio. Questa decisione si discosta dalla posizione del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale ha espresso opinioni divergenti in vista della sua imminente visita. Le tensioni politiche emergono in un contesto complesso e delicato per la sicurezza europea.

Il governo italiano non ha intenzione di togliere il limite alla gittata delle armi che vengono inviate in Ucraina, dicono due esponenti di governo a conoscenza della questione. Una linea diversa da quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz che, alla vigilia della visita di mercoledì del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino, ha annunciato la fine delle restrizioni spiegando di avere l’accordo anche con Francia e Gran Bretagna. Il governo tedesco fornirà all’Ucraina missili Taurus a lunga gittata. La scelta di Palazzo Chigi è quella di non commentare una decisione presa da un altro governo, ma il governo italiano non ha intenzione di seguire quello tedesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armi all’Ucraina, il governo Meloni mantiene le restrizioni in disaccordo con Merz: vietato l’uso a lungo raggio

